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بسبب 30 ألف ليرة.. عجوز سوري ينتحر في تركيا

اليوم AM 10:06
بسبب 30 ألف ليرة.. عجوز سوري ينتحر في تركيا

بسبب 30 ألف ليرة.. عجوز سوري ينتحر في تركيا

كتب: وكالات

أقدم عجوز سوري طاعن في السن على الانتحار شنقاً، في محافظة شانلي أورفه بتركيا، بعد أن أضاع قرابة 30 ألف ليرة تركية، كان قد ادخرها على مدار سنين، للسفر إلى ألمانيا، ولقاء عائلته اللاجئة هناك، بحسب "سكاي نيوز عربية".

وذكرت وكالة "دوجان" التركية، إن السوري البالغ من العمر 78 عاماً، لجأ إلى تركيا، هرباً من ظروف الحرب في سوريا، واستقر في منزل ابنته، المقيمة في مقاطع في محافظة شانلي أورفه.

ونقل موقع "عكس السير" عن الوكالة أن العجوز ويدعى خليل أضاع الثلاثاء، مبلغ 4 آلاف يورو، إضافة إلى ألفي دولار، كان قد ادخرها على مدار سنين، للسفر إلى ألمانيا، ولقاء زوجته وأطفاله، اللاجئين هناك.

ووفقاً للادعاء، فقد دخل العجوز السوري، في حالة اكتئاب، بعد فقدانه المال الذي ادخره على أمل لقاء عائلته، ما دفعه لربط وشاحه بسقف المطبخ، والانتحار شنقاً.

وأبلغ أقرباء خليل الفرق الطبية بالواقعة، حيث حضرت وأكدت وفاته، وتم نقل جثمانه إلى مركز الطب الشرعي في المحافظة للتشريح.

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