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العلماء يكتشفون خاصية جديدة للماء

منذ 29 دقيقة
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

كتب: وكالات

درس مختصون من جامعة طوكيو بنية المياه. واتضح لهم أن لزوجة السائل تعتمد على جزيئاتها المجهرية، حسبما أفادت الأكاديمية الوطنية للعلوم.

وتجدر الإشارة إلى أن العلماء اليابانيين قاموا بتحليل كيفية تأثير البنية الجزيئية الرباعية السطوح على عدم انتظام بنية السوائل والبلورات. وتبين أن تضخم البنية الجزيئية الرباعية السطوح يؤدي إلى زيادة تشابه السوائل بالماء. وأشار العلماء إلى زيادة كثافة الماء عند 4 درجات مئوية. 

ووفقا لأقوال مدير البحث جون روسو، فإن زيادة البنية الجزيئية الرباعية السطوح يجعل السوائل أكثر شبها بالمياه.

ويعتبر الاكتشاف الفيزيائي الأهم من قبل هادزيم تاناكا هو اعتماد اللزوجة على الجزيئات المجهرية. ويأمل الباحثون أن يساعد عملهم العلمي، الذي يصف خصائص الماء بدقة، مطوري مرشحات المياه.

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