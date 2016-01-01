بالفيديو| تعرف على قصة الفيل المدخن الذي حير العلماء

أنا شفت ضفدع بريش.. وأرنب كنيش.. وشفت خفاش بيشتغل نقاش.. وما فاضلش غير شيء وحيد..إني أشوف فيل بيطير".. كانت هذه كلمات الغربان في فيلم ديزني الشهير "دامبو" أو "الفيل الطائر"، عندما تعجبت الطيور السوداء من قدرة الفيل الصغير "دامبو" على الطيران، لكن ماذا ستقول الغربان عندما ترى الفيديو الذي حير العديد من العلماء لفيل ينفث الدخان من فمه.

فقد انتشر على مواقع التواصل قبل أيام، فيديو "غريب" لفيل ينفث الدخان من فمه، ما أثار ضجة كبيرة، وبحسب "بي بي سي عربية"، صور هذا الفيديو الذي تبلغ مدته 48 ثانية، فيناي كومار، وهو عالم ينتمي إلى جمعية المحافظة على الحياة البرية في الهند، خلال رحلة عمل إلى غابة ناجارهول في ولاية كارناتاكا عام 2016.

وقال كومار لبي بي سي إنه لم يعرض شريط الفيديو حتى الآن لأنه "لم يدرك مدى أهميته".

ويقول العلماء إنهم ما زالوا لا يعرفون لماذا كان الفيل ينفث الدخان، وقال كومار إنه كان يزور مع عدد من زملائه الغابة في وقت مبكر من صباح ذلك اليوم، بهدف مراقبة كاميرات مزروعة في المكان ومعدة لالتقاط صور النمور، ورأى بالصدفة حينها أنثى فيل على بعد 50 مترا منه، وبدأ التصوير بواسطة كاميرا خاصة كانت بحوزته.

ووفقا لبيان الجمعية فإن أنثى الفيل "كانت تأكل الفحم" الذي خلفه حريق على الأرض و"بدأت تنفث الرماد".

وقال كومار "ما رأيناه في ذلك اليوم بدا وكأن أنثى الفيل كانت تدخن، وكأنها تسحب بخرطومها رمادا ومن ثم تنفث الدخان من فمها".

ويرجح فارون آر جوسوامي، عالم الأحياء المتخصص في الفيلة، بعد فحصه للفيديو، "أن أنثى الفيل كانت تحاول أكل الفحم الخشبي، فقد بدت وكأنها تلتقط شيئا من أرض الغابة المحروقة، وتنفث الدخان الذي جاء معه عبر خرطومها، بينما تستهلك بقيته".

ويضيف جوسوامي "الفحم له خواص لامتصاص السموم، وعلى الرغم من أنه قد لا يمتلك قيمة غذائية، فإن الحيوانات البرية قد تنجذب إليه نتيجة لتلك الخواص الطبية".