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"نجدا".. تركية تُحيي ذكرى زوجها بحماية سيارته الستينية

اليوم AM 10:46
المُسنّة التركية نجدا

المُسنّة التركية نجدا

كتب: وكالات

في بادرة تجسد معنى الوفاء والإخلاص في الحياة الزوجية، تحرص المُسنّة التركية "نجدا سوير" على الاعتناء بسيارة "مرسيدس موديل 1968" كان زوجها يعشقها ويقودها منذ 40 عامًا، قبل أن توافيه المنيّة العام الماضي.

"نجدا" التي تبلغ من العمر 78 عامًا،  تقول في حديث مع الأناضول، إنها قضت 54 عامًا مع زوجها "شفيق سوير"، في منطقة "أطاكوم" التابعة لولاية "صامسون" شمالي تركيا، وكانت سعيدة جدًا برفقته.

وأشارت المُسنّة التركية إلى أن هذه السيارة القديمة بقيت ذكرى من زوجها، وهي تعتني بها بدقّة شديدة حتى لا تضرر أو تهترئ في مرأب المنزل المفتوح.

وأوضحت أن زوجها "شفيق" توفي العام الماضي عن عمر يناهز 84 عامًا، وأنه كان قد اشترى سيارته قبل نحو 40 عامًا بسبب حبّه الشديد لهذا الطراز، حيث كان يُنظّفها مساء كل يوم خميس حتى يذهب إلى صلاة الجمعة بسيارة نظيفة.

وأكّدت "نجدا"، وهي تذرف الدموع، أنها تحرص على مواصلة هذا التقليد الرمزي، وتُنظّف السيارة كل يوم خميس وكأن زوجها سيذهب غدًا إلى صلاة الجمعة، مبينة أنها لا تستطيع قيادة السيارة لذلك تُبقيها في مرأب المنزل.

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