بالفيديو| قبل معركة "ريسلمانيا".. البلغاري والهندي يهزمان أورتن وبوبي

استطاع المصارع البلغاري روسيف وزميله الهندي جيندر ماهال هزيمة بطل الولايات المتحدة راندي أورتن وزميله بوبي رود، البطل السابق، في مباراة قوية شهدها عرض "سماك داون" الأسبوعي للمصارعة الحرة، الثلاثاء.

وشهدت المباراة مفاجأة صادمة، حيث دبَّ الخلاف بين "أورتن" و"بوبي"، فنفذ الأول حركته القاضية RKO في الأخير، ما حسم المباراة لصالح البلغاري والهندي.

ومن المقرر أن يتنافس هؤلاء الأربعة مصارعين على حزام بطولة الولايات المتحدة الذي يحمله أورتن، وذلك في مهرجان الأحلام "ريسلمانيا 34"، في 8 أبريل المقبل.