أول تعليق من "وليد العاق": "عايزين يوقعونا في بعض يا ريس"

علق وليد الشريف، الشهير باسم "وليد العاق"، عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، على الصورة التي صممها له شقيقه محمد الشريف، وأثارت جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

انتشرت لافتة أثارت الجدل مكتوب عليها "عائلة الشريف ماعدا العاق وليد الشريف يؤيدون ويبايعون الرئيس عبدالفتاح السيسي، لفترة رئاسية جديدة"، ليتداولها آلاف النشطاء.

الصورة التي اكتشف بعد ذلك إنها غير حقيقية، وتم تصميمها باستخدام برنامج "فوتوشوب"، من خلال أحد الشباب المصريين، ونشرها عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، كنوع من الدعابة مع شقيقه.

وقال وليد الشريف، تعليقًا على الصورة: "عاوزين يوقعونا في بعض يا ريس أنا انتخبتك وربنا".

ونشر "الشريف" صورة لإصبعه ملطخًا بالحبر الفسفوري، للتأكيد على أنه أدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية، ومنح صوته للرئيس عبدالفتاح السيسي.

أضاف "وليد العاق" في منشور آخر: "هتودوني في داهية أي نعم أنا عائلة الشريف وأنا وليد وأنا بردو معاق، بس السيسي حبيبي والله".

"مكنتش أعرف إنها هتنتشر بالغباء ده وتوصل أنها تبقى التريند الأول في مصر"، هكذا علق محمد الشريف، مصمم الصورة على حسابه بموقع "فيسبوك".

محمد الشريف، الذي يعمل "مطور جافا"، إحدى لغات البرمجة، قال في تعليقه على الشهرة الكبيرة التي حققتها صورته: "أنا لما عملت الصورة دي كنت بهزر مع أخويا مش أكتر".

أضاف "الشريف": "اللي حصل ده يدل على أننا شعب غلبان نصه بيتعاطف مع أي حد، والنص التاني بيظيط في الظيطه، وفي النهاية الشعب كله بيجامل وليد".