آخر الأخبار

أول تصريح من شقيق وليد الشريف "العاق"

أول تصريح من شقيق وليد الشريف "العاق"

بالفيديو| سلم مترو يبتلع رجلا في إسطنبول

بالفيديو| سلم مترو يبتلع رجلا في إسطنبول

هل تدير الحكمة البولندية "كارلوينا" مباراة السعودية وبلجيكا؟

هل تدير الحكمة البولندية "كارلوينا" مباراة السعودية وبلجيكا؟

بالفيديو| ماعز يمتلك أغرب وجه في العالم

بالفيديو| ماعز يمتلك أغرب وجه في العالم

بالفيديو| سلم مترو يبتلع رجلا في إسطنبول

منذ 20 دقيقة
سلم يبتلع رجلا

سلم يبتلع رجلا

كتب: الوطن

وثق مقطع فيديو مستخرج من كاميرات المراقبة لحظة سقوط شخص داخل أحد السلالم المتحركة التي تؤدي إلى القطار في محطة مترو "أيازاغا" بإسطنبول ليختفي عن الأنظار.

وأظهر المقطع المصور حالة السلم المتحرك وهو متعطل، فيما يستخدمه الركاب المتجهون إلى القطار نزولا، وعندما توجه أحد الأشخاص ليسير على السلالم تحركت فجأة وظهرت فتحة كبيرة تحت قدميه ليسقط فيها وأغلقت عليه.

كما كشف الفيديو وجود حالة من الهلع حول مصير الرجل الذي سقط في فتحة السلالم المتحركة حتى حضرت فرق الإنقاذ وقامت باستخراج الرجل وتحويله إلى المستشفى وهو بصحة جيدة.

أخبار متعلقة

رئيس شركة مترو الأنفاق يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

رئيس شركة مترو الأنفاق يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

الصين تبدأ تشغيل قطارات "مترو" من دون سائق

الصين تبدأ تشغيل قطارات "مترو" من دون سائق

وزير النقل يتفقد غرف التحكم المركزي بخطوط مترو الأنفاق الثلاثة

وزير النقل يتفقد غرف التحكم المركزي بخطوط مترو الأنفاق الثلاثة

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

دراسة: اللطافة في العمل لا تمنحك زيادة في الراتب

دراسة: اللطافة في العمل لا تمنحك زيادة في الراتب

دراسة: اللطافة في العمل لا تمنحك زيادة في الراتب

في عيد ميلاده الـ53.. زوجة أندرتيكر تنشر صورة رومانسية لـ"الحانوتي"

في عيد ميلاده الـ53.. زوجة أندرتيكر تنشر صورة رومانسية لـ"الحانوتي"

احتفلت المصارعة المعتزلة ميشيل ماكول، ذات الـ38 عاما، بعيد ميلاد زوجها المصارع الأسطوري مارك كلاواي، المعروف عالميا باسم "أندرتيكر" أو "الحانوتي"

بالفيديو| سعودي يتحرش بمذيعة على الهواء: "أنتي أقوى من صاروخ الحوثي"

بالفيديو| سعودي يتحرش بمذيعة على الهواء: "أنتي أقوى من صاروخ الحوثي"

بالفيديو| سعودي يتحرش بمذيعة على الهواء: "أنتي أقوى من صاروخ الحوثي"

مجسم مجهول يطير بالقرب من طائرة ركاب

مجسم مجهول يطير بالقرب من طائرة ركاب

التقط أحد المسافرين على متن طائرة مقطع فيديو لظاهرة غريبة حدثت في سماء تركيا من نافذة الطائرة.

بالفيديو| وفاة لاعب أثناء مباراة بعد اصطدام الكرة بصدره

بالفيديو| وفاة لاعب أثناء مباراة بعد اصطدام الكرة بصدره

بالفيديو| وفاة لاعب أثناء مباراة بعد اصطدام الكرة بصدره