بالفيديو| سلم مترو يبتلع رجلا في إسطنبول

سلم يبتلع رجلا
وثق مقطع فيديو مستخرج من كاميرات المراقبة لحظة سقوط شخص داخل أحد السلالم المتحركة التي تؤدي إلى القطار في محطة مترو "أيازاغا" بإسطنبول ليختفي عن الأنظار.
وأظهر المقطع المصور حالة السلم المتحرك وهو متعطل، فيما يستخدمه الركاب المتجهون إلى القطار نزولا، وعندما توجه أحد الأشخاص ليسير على السلالم تحركت فجأة وظهرت فتحة كبيرة تحت قدميه ليسقط فيها وأغلقت عليه.
كما كشف الفيديو وجود حالة من الهلع حول مصير الرجل الذي سقط في فتحة السلالم المتحركة حتى حضرت فرق الإنقاذ وقامت باستخراج الرجل وتحويله إلى المستشفى وهو بصحة جيدة.
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