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هل تدير الحكمة البولندية "كارلوينا" مباراة السعودية وبلجيكا؟

منذ 39 دقيقة
الحكمة كارولينا

الحكمة كارولينا

كتب: أحمد محمد عبدالباسط

يواجه المنتخب السعودي، مساء اليوم، منتخب بلجيكا، في مباراة ودية دولية على ملعب الملك بودوان، ضمن إطار تحضيرات المنتخبين للمشاركة في مونديال 2018.

تناقل سعوديون أخبارًا عن تعيين الحكمة البولندية الجميلة كارلوينا بوجار، لإدارة المباراة التي ستنطلق في التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة.

وبالبحث تبين أن المباراة سيديرها الحكم السلوفيني ماتيج جوغ، ويعاونه كل من ماتيج زونيتش، ومانويل فيدالي.

اكتسبت كارولينا، شهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشرت صورة لها من أحد اللقاءات، وهي الصورة التي أسهمت في زيادة عدد متابعيها بشكل كبير في وقت قياسي، ووصفت من طرف الصحافة البولندية بالحكمة الحسناء.

وبدأت ظاهرة الحكام النساء تزداد في كرة القدم الأوروبية، وتصل لمستوى الصفوة، خصوصًا في ألمانيا، حيث أدارت إحدى الحكمات لقاء في الدوري الألماني الدرجة الأولى.

 

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