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بالفيديو| ماعز يمتلك أغرب وجه في العالم

بالفيديو| ماعز يمتلك أغرب وجه في العالم

اليوم PM 06:22
ماعز تمتلك وجه غريب

ماعز تمتلك وجه غريب

كتب: أحمد محمد عبدالباسط

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أثار الجدل، على مدار الأيام القليلة الماضية، بسبب الماعز الصغيرة التي ظهرت في المطقع المصور، داخل حظيرة لم يُكشف عن مكانها.

وظهر في الفيديو حيوان ماعز حديث الولادة، يمتلك أعين بارزة، ووجه غريب غير مألوف ومختلف عن مثيلاتها.

الماعز المثيرة للجدل، ظهرت وهي تكافح من أجل الوقوف على أقدامها، ويظهر أحد الرجال وهو يسند رأسها بيده حتى تظل ثابتة أمام الكاميرا.

تمت مشاركة الفيديو المزعج عبر موقع "Reddit"، حيث اكتسب شعبية كبيرة بمجرد نشره، مثيرًا حالة من الجدل، وتساؤل حول مصير الماعز، وهل تستطيع الاستمرار على قيد الحياة لفترة طويلة أم لا.

تم تحميل الفيديو بعنوان: "سلالة جديدة من الماعز".

 

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