إنت مين في شخصيات أحمد زكي؟

احتل الفنان الراحل أحمد زكي مكانة مرموقة بين صفوة ممثلي جيله، ولا زال يعتبر بشهادة النقاد والجمهور من أبرع الذين وقفوا أمام الكاميرا، حيث جسد كل الألوان الدرامية بموهبة فذة يندر أن تتواجد.

وفي ذكرى وفاة أحمد زكي، ندعكوم لحل هذا الاختبار البسيط.