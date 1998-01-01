بالفيديو| جون سينا يهزم كين.. ويستفز أندرتيكر بتقليد حركاته

واجه النجم جون سينا المصارع المخضرم كين، في عرض "رو" الأسبوعي للمصارعة الحرة، الإثنين، واستطاع الفوز عليه في مباراة "بلا قواعد"، حيث كان مسموحا باستخدام أي شيء لضرب الخصم.

وخلال مباراته ضد كين، استفز "سينا" أندرتيكر بتقليد حركاته، في محاولة لإجباره على الظهور والموافقة على مواجهته في مهرجان الأحلام "ريسلمانيا 34"، إلا أن أندرتيكر خيَّب آمال "سينا" والجماهير ولم يظهر خلال المباراة التي انتهت بهزيمة "كين"، البالغ من العمر 50 عاما، والذي أسس مع أندرتيكر فريق "إخوة الدمار" منذ عام 1998.

وبعد المباراة شن "سينا" هجوما كلاميا آخر على أندرتيكر، حيث إن الأخير لم يرد حتى الآن على تحدي "سينا"، الذي عبَّر عن تمنيه أن يرد أندرتيكر على التحدي الأسبوع المقبل، حيث إنه سيكون الفرصة الأخيرة لأن مهرجان ريسلمانيا سينطلق بعد أسبوعين، وتحديدا في 8 أبريل.

فيديو المباراة

رسالة جون سينا إلى أندرتيكر بعد المباراة