مجسم مجهول يطير بالقرب من طائرة ركاب
التقط أحد المسافرين على متن طائرة مقطع فيديو لظاهرة غريبة حدثت في سماء تركيا من نافذة الطائرة.
وعلق المسافر كيري فوريدس على الفيديو بعد نشره على موقع يوتيوب، بإنه التقطه في اليوم ذاته، ويصور فيه ظهور كائن رمادي اللون.
وحقق المقطع ما يزيد عن 185 ألف مشاهدة، وفي التعليقات ما زال المشاهدون يتساءلون عن كينونة هذا الجسم.
احتفلت المصارعة المعتزلة ميشيل ماكول، ذات الـ38 عاما، بعيد ميلاد زوجها المصارع الأسطوري مارك كلاواي، المعروف عالميا باسم "أندرتيكر" أو "الحانوتي"
بالفيديو| وفاة لاعب أثناء مباراة بعد اصطدام الكرة بصدره
دراسة: اللطافة في العمل لا تمنحك زيادة في الراتب
نشر المحامي مايكل أفيناتي، صورة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لقرص مدمج في صندوق صغير يحوي تسجيلا صوتيا أو لقطات فيديو، أرفقها برسالة غامضة
بالفيديو| سعودي يتحرش بمذيعة على الهواء: "أنتي أقوى من صاروخ الحوثي"
تعليقات الفيسبوك