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مجسم مجهول يطير بالقرب من طائرة ركاب

اليوم AM 12:30
مجسم مجهول يطير بالقرب من طائرة ركاب

مجسم مجهول يطير بالقرب من طائرة ركاب

كتب: رامي الجزيري

التقط أحد المسافرين على متن طائرة مقطع فيديو لظاهرة غريبة حدثت في سماء تركيا من نافذة الطائرة.

وعلق المسافر كيري فوريدس على الفيديو بعد نشره على موقع يوتيوب، بإنه التقطه في اليوم ذاته، ويصور فيه ظهور كائن رمادي اللون.

وحقق المقطع ما يزيد عن 185 ألف مشاهدة، وفي التعليقات ما زال المشاهدون يتساءلون عن كينونة هذا الجسم.

 

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