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"الهند" تخطط لبناء شققا سكنية على القمر!

كتب: رامي الجزيري

يدرس الخبراء في وكالة الفضاء الهندية الأماكن الصالحة لبناء مساكن مأهولة لرواد الفضاء على سطح القمر.

وتعتزم وكالة الفضاء الهندية "ISRO"، أن تكون في طليعة الدول في مجال السكن الفضائي وذلك بعد أن تقدمت بدراساتها التي شارك في إعدادها مهندسون مختصون في مجال أمن البنية السكنية.

وأوضحت المخططات والصور البيانية الأولية لمساكن رواد الفضاء على القمر، أنها تشبه منازل سكان القطب المتجمد "الإسكيمو"، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وألمح ممثلو وكالة الفضاء الهندية إلى أن التجارب الأولية المتعلقة بمساكن القمر ترتبط بالدرجة الأولى باختبار خصائص المواد والمحاليل اللازمة لتجميع هياكل سكنية قوية وآمنة.

ولم تتوفر حتى الآن البيانات التي تتعلق بأنظمة دعم الحياة على سطح القمر في هذه الدراسات السكنية، التي ستحل بعد حل مسألة البناء السريع في غياب الأوكسيجين والماء وميزات الغلاف الجوي بحسب الوكالة الهندية.

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