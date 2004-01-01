"الساحرة المستديرة تقتل عشاقها".. أبرز حالات وفاة اللاعبين

شهدت إحدى مباريات دوري الدرجة الثالثة في كرواتيا، حادث مأساوي، حينما توفى لاعب فريق مارسونيا، في مباراة الفريق مع ضيفه سلافونيا بوزيغا، بعد‏ 15 دقيقة فقط من بداية المباراة، بعد اصطدام الكرة بصدره.

وتوفى اللاعب فجأة، بعد أن اصطدمت الكرة بصدره من مسافة قريبة، ليسقط بعدها، ثم يستفيق، إلا أنه لم يمكث إلا لحظات مات بعدها.

وسبق اللاعب الكرواتي قبل ذلك عشرات اللاعبين الذين توفوا وهم في ريعان الشباب، سواء داخل أو خارج الملعب.

1- إسماعيل شيخ تيوتيه: كان آخر ضحايا الملاعب، حيث تعرض اللاعب الإيفواري لسكتة قلبية أثناء مشاركته في تدريبات فريق بيكين الصيني في مايو 2017.

2- إيندورانس إيداهور: توفي المهاجم النيجيري لفريق المريخ السوداني أثناء مباراة فريقه بالدوري السوداني عام 2010.

3- محمد عبد الوهاب: توفي الظهير الأيسر الدولي، ونجم فريق النادي الأهلي المصري في عام 2006، أثناء مشاركته في تدريبات فريقه، وحمله اللاعبون لنقله إلى أقرب مستشفى، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة داخل سيارة زميله أسامة حسني.

4- مارك فيفيان فويه: توفي لاعب الوسط الكاميروني، في يونيو 2003، أثناء مشاركته في مباراة نصف نهائي بطولة كأس القارات مع منتخب الكاميرون أمام كولومبيا.

وسقط فويه على أرض الملعب، وتوفي بسبب تضخم مفاجئ في عضلة القلب.

5- سيرجينيو: توفي مدافع فريق ساو كايتانو البرازيلي في أكتوبر من عام 2004، وذلك بعد توقف جهازه التنفسي بشكلٍ مفاجئ أثناء مباراة ضد فريق ساوباولو بالدوري البرازيلي في أكتوبر 2004.