بالفيديو| وفاة لاعب أثناء مباراة بعد اصطدام الكرة بصدره

شهدت إحدى مباريات دوري الدرجة الثالثة في كرواتيا، حادث مأساوي، حينما توفى لاعب فريق مارسونيا، في مباراة الفريق مع ضيفه سلافونيا بوزيغا، بعد‏ 15 دقيقة فقط من بداية المباراة، بعد اصطدام الكرة بصدره.

وتوفى اللاعب فجأة، بعد أن اصطدمت الكرة بصدره من مسافة قريبة، ليسقط بعدها، ثم يستفيق، إلا أنه لم يمكث إلا لحظات مات بعدها.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، حاول المسعفون إفاقة اللاعب، وعلاجه، وعملوا على إنقاذه على مدى 40 دقيقة، لكنهم لم يفلحوا، حيث أعلِن عن وفاة اللاعب، الذي كان أحد أفضل لاعبي الدرجة الثالثة، وتنبأ له البعض بالانتقال إلى فريق كبير.