كيف تتعرف على تطبيقات التجسس ومواجهتها؟

أشار الاتحاد الألماني للأمان على الإنترنت إلى انتشار تطبيقات التجسس حاليًا على شبكة الإنترنت على نطاق واسع، حيث يمكن شراؤها بكلفة زهيدة واستعمالها بسهولة في أغلب الأحيان، ولذلك يتعين على أصحاب الهواتف الذكية الحرص والحذر، نظراً لتزايد أعداد "هواة التجسس" على الهواتف الذكية.

وأضاف الخبراء الألمان أن هناك بعض الإشارات التحذيرية، التي قد تشير إلى وجود تطبيقات تجسس على الهاتف الذكي، ومنها تعذر إيقاف شاشة الهاتف الذكي من مرة واحدة، وزيادة معدل استهلاك باقة البيانات وشحنة البطارية، ما يعد من المؤشرات، التي تدل على نشاط تطبيقات التجسس على الجهاز الجوال.

ويُمكن لبرامج مكافحة الفيروسات اكتشاف تطبيقات التجسس وإزالتها، وإذا لم يتم ذلك فلابد من إرجاع الجهاز إلى إعدادات المصنع للتخلص من التطبيقات الضارة.

وإذا رغب المستخدم في تجنب التطبيقات المتطفلة وبرمجيات التجسس، فيتعين عليه الحرص والحذر عند تثبيت التطبيقات، والانتباه جيداً لتلك التي تطلب حق الوصول إلى الكاميرا والميكروفون.

ولمنع تثبيت تطبيق للتجسس سرًا على الهواتف الذكية يتعين على المستخدم تفعيل قفل الشاشة وعدم ترك الهاتف الذكي في أي مكان دون مراقبة.