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في ألمانيا.. شجار داخل محل حلاق سوري والشرطة تتدخل

اليوم PM 08:39
محل حلاقة

محل حلاقة

كتب: وكالات

قالت الشرطة الألمانية إن شباب أفغان، هاجموا مساء الجمعة، مجموعة من السوريين في مدينة سابروكن، الواقعة في أقصى غرب ألمانيا على الحدود مع فرنسا.

وأوضح بيان الشرطة أن السبب يعود إلى شجار، وقع بين شاب أفغاني وحلاق سوري (23 عاما) في صالون حلاقة، حيث تطورت الأمور إلى الضرب بين الرجلين ثم انتقل الخصام بعد ذلك إلى الشارع العام.

وأشار موقع "Sol" الألماني إلى أنه في حدود الساعة التاسعة ليلا من مساء الجمعة التقى المُتخاصمان مُجددا، لكن هذه المرة مع تعزيزات على كلا الجانبين، فقد جلب الشاب الأفغاني والسوري مجموعة من الشباب الآخرين، وأضاف أن مجموعة الشباب الأفغان استخدمت السكاكين أثناء المشاجرة.

من جهة أخرى، أفادت الشرطة أن المهاجمين تمكنوا من الفرار، فيما تواصل السلطات المختصة التحقيق في الحادث من أجل الوصول إلى الفاعلين.

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