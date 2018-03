"فيديو إباحي" قد يكشف سرا غامضا عن دونالد ترامب

قال محامي ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز إن موكلته ستكشف عن معلومات جديدة بخصوص علاقتها الجنسية بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مقابلة تلفزيونية مساء اليوم الأحد.

ونشر المحامي مايكل أفيناتي، صورة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لقرص مدمج في صندوق صغير يحوي تسجيلا صوتيا أو لقطات فيديو، أرفقها برسالة غامضة يقول فيها "إذا كانت صورة واحدة تساوي ألف كلمة، فكم كلمة تساوي هذه؟".

وأضاف للتغريدة وسم "60minutes#"، ملمحا إلى أن إجابات ستقدم خلال مقابلة مع موكلته، اليوم الأحد، في برنامج "60 دقيقة"، عند الساعة 19.00، ستبثها قناة "سي بي أس".

If “a picture is worth a thousand words,” how many words is this worth?????#60minutes #pleasedenyit #basta pic.twitter.com/eCkU0JBZaR