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في عيد ميلاده الـ53.. زوجة أندرتيكر تنشر صورة رومانسية لـ"الحانوتي"

منذ 32 دقيقة
أندرتيكر

أندرتيكر

كتب: محمد رمضان

احتفلت المصارعة المعتزلة ميشيل ماكول، ذات الـ38 عاما، بعيد ميلاد زوجها المصارع الأسطوري مارك كلاواي، المعروف عالميا باسم "أندرتيكر" أو "الحانوتي"، والذي يبلغ من العمر الآن 53 عاما.

ونشرت "ماكول"، صورة رومانسية عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام، تجمعها بزوجها، وعلقت قائلة: "حبي.. أسعد أيام".

ويترقب الكثير من جماهير المصارعة الحرة عودة أندرتيكر إلى القتال في الحلبة، خلال مهرجان "ريسلمانيا 34" ليواجه النجم جون سينا، بعد غياب لـ"أندرتيكر" استمر عاما كاملا عن الحلبة منذ هزيمته في "ريسلمانيا 33" على يد المصارع الشاب رومان رينز.

وعلى مدار تاريخه في عالم المصارعة الحرة الذي بدأه منذ عام 1984، فاز "أندرتيكر" في 23 مباراة "ريسلمانيا" سنوية، ولم يسخر سوى مباراتين، واحدة على يد بروك ليسنر في 2014، والأخرى على يد رومان رينز في 2017، كما فاز بحوالي 12 حزاما مختلفا، وأسس مع "كين" فريق "إخوة الدمار" منذ عام 1998.

 

My love.....happiest of days!

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