آخر الأخبار

الصراخ والتكسير.. تعرف على أغرب أساليب العلاج في القرن العشرين

الصراخ والتكسير.. تعرف على أغرب أساليب العلاج في القرن العشرين

ما هي "ساعة الأرض" التي تشارك فيها مصر منذ 9 سنوات؟

ما هي "ساعة الأرض" التي تشارك فيها مصر منذ 9 سنوات؟

احذر.. لا تستخدم كلمة مرور واحدة لأكثر من موقع

احذر.. لا تستخدم كلمة مرور واحدة لأكثر من موقع

بالفيديو| فيل "يدخن" في الغابة

بالفيديو| فيل "يدخن" في الغابة

بالفيديو| فيل "يدخن" في الغابة

اليوم PM 08:04
فيل يدخن في الغابة

فيل يدخن في الغابة

كتب: الوطن

رصد مقطع فيديو فيلا "يدخن" في متنزه ناغاراهول الوطني في الهند، إذ ظهر الحيوان الضخم وهو يضع شيئا في فمه ثم ينفث الدخان، ما أثار حيرة كل من شاهد اللقطات.

ونشرت "جمعية المحافظة على الحياة البرية" في الهند الفيديو على يوتيوب، حيث ظهر الفيل وهو يلتقط شيئا من الأرض ويضعه في فمه، ثم ينفث قدرا كبيرا من الدخان.

ونقلت صحيفة "تلجراف" البريطانية عن العالم الهندي، فارون جوسوامي، قوله إنه من المرجح أن الفيل كان يبتلع "فحم الخشب"، ونفخ الرماد الذي التقطه معه.

أخبار متعلقة

بالصور| "حدث في مهرجان بالهند".. "فيل" يغرس أنيابه في "رجل" حتى الموت

بالصور| "حدث في مهرجان بالهند".. "فيل" يغرس أنيابه في "رجل" حتى الموت

بالفيديو| لحظة إنقاذ فيل غارق في الوحل.. ظل محاصرا لمدة 24 ساعة

بالفيديو| لحظة إنقاذ فيل غارق في الوحل.. ظل محاصرا لمدة 24 ساعة

بالفيديو| فيل يقتل مزارعا بأنيابه انتقاما من أهل القرية

بالفيديو| فيل يقتل مزارعا بأنيابه انتقاما من أهل القرية

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

بالفيديو| تعرف على أول من أطلق كلمة "مُزّة" في مصر.. عمرها 64 عاما

بالفيديو| تعرف على أول من أطلق كلمة "مُزّة" في مصر.. عمرها 64 عاما

بالفيديو| تعرف على أول من أطلق كلمة "مُزّة" في مصر.. عمرها 64 عاما

خطأ "فادح" في ستوديو تحليل مباراة مصر والبرتغال

خطأ "فادح" في ستوديو تحليل مباراة مصر والبرتغال

خطأ "فادح" في ستوديو تحليل مباراة مصر والبرتغال

انتبه.. بياناتك على فيس بوك تباع بـ 85 جنيها في الـ"ديب ويب"

انتبه.. بياناتك على فيس بوك تباع بـ 85 جنيها في الـ"ديب ويب"

عندما يُسأل معظم الناس عن قيمة خصوصياتهم، يقولون إنها لا تقدر بثمن، ولكن للأسف، المتسللين ولصوص الهوية أصبحوا كثيرين وصارت أساليبهم أكثر احترافا.

بالفيديو| طفل إنجليزي يقلد محمد صلاح ويسجد بعد إحرازه هدفا

بالفيديو| طفل إنجليزي يقلد محمد صلاح ويسجد بعد إحرازه هدفا

عرض الإعلامي معتز عبد الفتاح، فيديو لطفل إنجليزي يسجد بعد إحرازه هدفا تقليدا للاعب المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي.

بالفيديو| محمد صلاح يسجل في البرتغال على طريقة هدفه أمام الأهلي

بالفيديو| محمد صلاح يسجل في البرتغال على طريقة هدفه أمام الأهلي

بالفيديو| محمد صلاح يسجل في البرتغال على طريقة هدفه أمام الأهلي