بالفيديو| فيل "يدخن" في الغابة

رصد مقطع فيديو فيلا "يدخن" في متنزه ناغاراهول الوطني في الهند، إذ ظهر الحيوان الضخم وهو يضع شيئا في فمه ثم ينفث الدخان، ما أثار حيرة كل من شاهد اللقطات.

ونشرت "جمعية المحافظة على الحياة البرية" في الهند الفيديو على يوتيوب، حيث ظهر الفيل وهو يلتقط شيئا من الأرض ويضعه في فمه، ثم ينفث قدرا كبيرا من الدخان.

ونقلت صحيفة "تلجراف" البريطانية عن العالم الهندي، فارون جوسوامي، قوله إنه من المرجح أن الفيل كان يبتلع "فحم الخشب"، ونفخ الرماد الذي التقطه معه.