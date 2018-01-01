"أبل" تطلق تحديثا يعالج مشكلة "تفضح" مستخدمي "آيفون"

آبل
قالت شركة "أبل" الأمريكية إنها ستعمل على إصلاح خطأ، يتسبب في قراءة المساعد الصوتي الذكي "سيري" للإخطارات الواردة على أجهزتها خلال قفل الشاشة.
قالت في بيان إنها على علم بالمشكلة، وستقوم بمعالجتها في التحديث القادم، وفقا لموقع "ماك رومرز".
ويوجد الخطأ بشكل ملحوظ في هواتف "آيفون"، التي تعمل بإصدارات "آي أو إس 11.3"، و"آي أو إس 11.2.6".
ورجحت "أبل" أن الحل قد يأتي في تحديث "آي أو إس 11.3"، أو في "آي أو إس 11.2.7".
ويسمح الخطأ لـ "سيري" بقراءة الإخطارات الواردة من التطبيقات، خلال قفل الشاشة، وحتى لو تم إيقاف تشغيل خاصية قراءة الرسائل أثناء غلق الشاشة.
وبينما يظل "سيري" غير قادر على قراءة رسائل تطبيقات "آي ميساج" للرسائل بصوت عالي، إلا أن التنويهات الخاصة بتطبيقات "فيسبوك ميسنجر"، و"سلاك"، والبريد الخاص بـ "أبل"، تقرأ بشكل علني.
كما يتيح الخطأ لأي غريب أن يضغط طويلا على زر الصفحة الرئيسية لهواتف "آيفون"، أو الزر الجانبي بـ "آيفون إكس" لتشغيل "سيري"، دون التعرف على صوته، ويطلب قراءة التنويهات.
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