بالفيديو| علاء ولي الدين يقدم "وصفة سحرية" لعشاق الرجيم

يبحث الكثير عن وصفات خاصة لفقدان أوزانهم في وقت قياسي، ما بين اتباع نظام صحي مميز، أو ممارسة رياضة قاسية، إلا أن الفنان الراحل علاء ولي الدين، كان له رأي آخر في الرجيم.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر فيه الفنان الراحل بصحبة الإعلامي ممدوح موسى الذي طالبه بوضع وصفة للريجيم.

ورد "ولي الدين" عليه، قائلًا: "والله العظيم بلا ريجيم بلا كلام فاضي".

وتابع: "لو تيجي تركز مع كل اللي بيعمله رجيم، يقعدوا يحاسبوا جدًا ويقولك الصبح تفاحة وبالليل زبدياية، والغدا بسلاية، والفجر خد شوية مايه، والعصر اتفرج على الفرخة من بعيد".

وواصل: "أجري كتير وألطم على وشك، وتلاقيه في الأخر بيطخن تاني".

وأمام الطريقة التي تحدث بها علاء ولي الدين عن الأطعمة التي يتناولها الأشخاص في الريجيم، لم يتمالك ممدوح موسى نفسه ودخل في نوبة ضحك طويلة.