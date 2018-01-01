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بيع ساعة الملك فاروق بأكثر من 16 مليون جنيه مصري

منذ 44 دقيقة
ساعة الملك فاروق

ساعة الملك فاروق

كتب: أحمد محمد عبدالباسط

أعلنت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، بيع "ساعة يد" كان يملكها الملك فاروق في عام 1944 إلى مشتر مجهول، أمس الجمعة، في مزاد علني عقدته دار "كريستي" في دبي.

وبحسب الوكالة الأمريكية، تم بيع الساعة النادرة مقابل 912 ألف دولار أمريكي، أي ما يعادل أكثر من 16 مليون جنيه مصري، وهو رقمًا قياسيًا بالنسبة لمزاد تعقده دار المزادات الشهيرة في الشرق الأوسط.

الساعة مصنوعة من ذهب 18 قيراط، وكانت مقدرة بقيمة 800 ألف دولار من قبل دار المزادات، إلا أنها تخطت السعر المتوقع، وفقًا للمصدر ذاته.

أشارت الوكالة إلى أن ساعة الملك فاروق واحدة من بين 281 ساعة فقط من هذا الطراز أنتجتها الشركة السويسرية، مشيرة إلى أنها تحمل نقشا لتاج المملكة المصرية السابقة.

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