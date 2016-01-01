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بالصور| أفضل 10 مطارات في العالم خلال 2018

بالصور| أفضل 10 مطارات في العالم خلال 2018

بالصور| أفضل 10 مطارات في العالم خلال 2018

منذ 53 دقيقة
أفضل مطارات العالم

أفضل مطارات العالم

كتب: أحمد محمد عبدالباسط

أعلنت شركة "سكايتراكس" المتخصصة في تصنيف المطارات، ومقرها المملكة المتحدة، مساء أمس، قائمتها لأفضل مطارات العالم خلال عام 2018.

احتفظ مطار تشانجي في سنغافورة بتصنيفه كأفضل مطار في العالم للعام السادس على التوالي.

حصلت مطارات إنتشون الدولي في سول وهانيدا في طوكيو وهونج كونج الدولي على المركز الثاني والثالث والرابع على التوالي.

وشهدت قائمة أفضل 10 مطارات في العالم، مطار عربي وحيد، وهو مطار "حمد" الدولي في قطر.

وكان مطار ميونخ الألماني أفضل مطار أوروبي في القائمة، حيث جاء في المركز السادس، واحتل مطار فرانكفورت المرتبة العاشرة.

وجاءت من بين المطارات الأوروبية الأخرى في المراكز العشرة الأولى مطار هيثرو في لندن ومطار زيورخ في المركزين الثامن والتاسع على التوالي.

يحتفظ مطار تشانجي بالمركز الأول منذ عام 2013، ليصبح بذلك أول مطار يحصل على اللقب ستة أعوام متتالية.

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