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فيديو|نصيحة مصطفى محمود للشباب: "هتقلبوا نسانيس لو قعدتوا على القهاوي"

منذ 32 دقيقة
مصطفى محمود

مصطفى محمود

كتب: رحاب عبدالراضي

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مقطع فيديو للدكتور والعالم الراحل مصطفى محمود، وهو ينصح الشباب، الذين يقومون بالتخرج والجلوس على المقاهي دون عمل منتظرين أن تأتي لهم الوظيفة.

وقال مصطفى محمود في الفيديو "الدنيا بتقدم والعلم بيجري وإحنا قاعدين في القهاوي بنقزقز لب.. واللي ماشين بيتسكعوا على نواصي الشوارع صايعين ضايعين بين الحب والكورة والكاسيت.. أنا بقول للشباب لو حياتكم كده الدنيا هتتقدم والعلم هيجري وإحنا محلك سر".

وأضاف "لو دنيتكم فضلت كدة بمعدل التقدم الحاصل دلوقتي بمعدل 10 سنين هيبقى الفرق بينكم وبين المتقدمين زي الفرق بين النسانيس والبني أدم.. ولازم الشاب بعد ما يشوف العلم ده يغير لانه لو استمر في القهوة هيفضل محلك سر وهيبقى زي النسناس والناس اللي بتتقدم دي بتجري مش بتتقدم بس.. ولكل شاب يجب انه يفتح كتاب ويتعلم قبل الوقت ما يفوت"، متابعا "الكسل والصياعة جريمة".

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