على طريقة "كده رضا".. مصري يقبل برتغالية بالمدرجات: "بنسخن قبل روسيا"

بينما كان الملايين من المصريين يشجعون منتخب بلادهم أمام نظيره البرتغالي، لفت شابًا مصريًا يٌقبل مشجعة برتغالية في المدرجات، أنظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تداولوا الصورة مصحوبة بتعليقات ساخرة.

وتظهر الصورة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، مشجع مصري يٌقبل فتاة برتغالية في المدرجات، في الوقت الذي اشتدت فيه أحداث المباراة الودية التي لم تهدأ بين منتخبي مصر والبرتغال، وانتهت بفوز الأخير بهدفين قاتلين في الدقائق الأخيرة.

مشهد المشجع المصري والفتاة، يبدو مألوفًا للجمهور المصري، فهو يشبه إلى حد كبير مشهدًا من فيلم "كده رضا" للفنان أحمد حلمي، عندما أراد رضا أن يشاهد مباراة للأهلي مع ندى (منة شلبي)، دون علم أشقائه، لكن أمره انكشف عندما أذاعت الفضائيات لقطة من المدرجات ظهر فيها "رضا" وهو يحتضن "ندى".

وانهالت التعليقات الساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علقت صفحة "ليفربول بالعربي" على الصورة المتداولة قائلة: "‏‎المنتخب المصري خسر في الملعب لكنه كسب في المدرجات"، فيما علق أحد الرواد قائلًا: "المصريين بيسخنوا قبل المونديال برضوا علمنا على البرتغال"، في حين علق آخر ساخرًا: "نبص لنص الكوباية المليان بقى بلا رونالدوا بلا أي حد.. عاش سفيرنا اللي بيعمل على توطيد علاقاتنا الدبلوماسية".