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"إفيهات" مدحت شلبي في مباراة مصر والبرتغال: "رونالدو ابن الذين"

منذ 8 دقيقة
مدحت شلبي

مدحت شلبي

كتب: أحمد محمد عبدالباسط

اعتاد جمهور الكرة المصرية على سماع تعليقات الإعلامي مدحت شلبي، الذي ارتبط اسمه بعدد من "الإفيهات" التي ما زال يذكرها ويرددها المشجعين، لاسيما فيما يتعلق بمباريات المنتخب الوطني.

وواصل "شلبوكا" عادته المفضلة، خلال مباراة منتخب مصر أمام البرتغال، التي تقام في سويسرا؛ استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم (روسيا 2018).

المباراة انتهت بفوز البرتغال (2-1)، سجل الفراعنة أولًا عن طريق محمد صلاح، وتعادل كريستيانو رونالدو، في الوقت بدل الضائع، قبل أن يعزز النتيحة بهدف ثاني.

"الوطن" رصدت أبرز "إفيهات" مدحت شلبي في مباراة مصر والبرتغال:

- واحد جاي هو ومراته من أمريكا عشان يشجع المنتخب

- النهاردة قدام بعض ممكن بكره تبقوا جنب بعض (صلاح – رونالدو)

- سهرة جميلة في يوم جمعة

- واحدة واحدة بتجري ليه هو احنا ورانا ايه

- عندنا طاسة الخضة

- ما بين الشوطين هنتصور زي ما انتوا عايزين

- حتتك مأجرها هناك في ليفربول يا صلاح

- كوبر نفخ يبقى بدأت تلين

- رونالدو بيطير في الهوا

- تسلل ياعم تسلل يابا

- اشتغل عليهم شوية يا أبو صلاح

- رونالدو ابن الذين

- داخلة بلدي أوي من طارق حامد

- على رأي الخطيب وهو بيعتزل "ألف شكر ألف شكر"

- صدرهاله عبدالشافي

- الشنكله دي تكلفك 3 مليون إسترليني يا فتحي، الراجل ده متكلف يابني

- لازم الفرود يبقى شقي أكتر من كده يا كوكا

- يا طماع يا تريزيجيه

- يا شن يا شن تطلع وترن

- كوبر عمل الخلطة السحرية

- متشكرين يا أبو الكعوب العالية

- برافو يا فتحي هو 7 وأنت 7

- أدلعي واتمايلي يا خيل

- حط سبعتنا على سبعتهم.. سبعتنا تكسب

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