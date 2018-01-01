بالفيديو| محمد صلاح يسجل في البرتغال على طريقة هدفه أمام الأهلي

محمد صلاح
سجل محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، هدف منتخب مصر الأول أمام نظيره منتخب البرتغال، في المباراة الودية الدولية استعدادًا لنهائيات كأس العالم، روسيا 2018، التي يشارك فيها كلا الفريقين.
صلاح تمكن من إحراز الهدف عن طريق تسديدة قوية بقدمه اليسرى، خدعت حارس مرمى البرتغال بيتو.
هدف محمد صلاح، اليوم أمام البرتغال، أعاد للأذهان هدفه في مرمى النادي الأهلي، خلال المباراة الودية التي جمعت بين المارد الأحمر، وفريق روما الإيطالي، في الإمارات.
كان صلاح سجل الهدف الثاني لفريق روما في مرمى الأهلي، بتسديدة مشابهة، سكنت شباك شريف إكرامي حينها.
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