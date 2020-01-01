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للمرة الثانية.. توم كروز في الإمارات لتصوير فيلما جديدا

منذ 16 دقيقة
توم كروز

توم كروز

كتب: أحمد محمد عبدالباسط

عاد النجم الأمريكي توم كروز، إلى دولة الإمارات مرة أخرى، من أجل تصوير الجزء السادس من سلسلة أفلام "مهمة مستحيلة".

وكان توم كروز متواجدا في أبو ظبي، في أوائل شهر مارس، وغرّد في وقت سابق عبر حسابه على "تويتر"، ليوجه الشكر لكل من في أبو ظبي على الدعم والتعاون الذي تلقاه منهم أثناء تصوير فيلمه.

هذه ليست هي المرة الأولى التي يصور توم كروز فيها أحد أفلامه في الإمارات العربية المتحدة؛ إذ سبق له أن صور مشاهد من الجزء الرابع من فيلمه "مهمة مستحيلة" في إمارة دبي، والذي يحمل عنوانا فرعيا هو "Ghost Protocol".

وصوّر توم كروز مشاهده في الجزء الرابع من "مهمة مستحيلة" على برج خليفة.

من جانبها، نشرت لجنة أبو ظبي للأفلام، أمس الخميس، صورة عبر حسابها على "تويتر"، يظهر فيها توم كروز أثناء تواجده في الإمارة الخليجية، وهو مرتدي لبذلة طيران، وخلفه طائرة تابعة للقوات الجوية الإماراتية، وغردت معها: "تحققت المهمة في أبوظبي".

حمل الجزء السادس والجديد من أفلام "مهمة مستحيلة" اسم "Mission:Impossible — Fallout"، وهو من إخراج كريستوفر ماكويري، ويشارك في بطولته الممثل البريطاني هنري كافيل، الشهير بتجسيد البطل الخارق "سوبر مان"

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