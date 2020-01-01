"أبل" تزيح الستار عن "iPad" رخيص السعر هذا الأسبوع

أبل تزيح الستار عن iPad رخيص السعر
تطلق شركة "أبل" الأمريكية الرائدة في صناعة الأجهزة الإلكترونية، نسخة جديدة من جهاز "iPad" اللوحي في حدث مرتكز على التعليم مقرر إقامته في 27 مارس الجاري.
ويذكر موقع "mashable" أن جهاز "iPad" الجديد سيكون من المنتجات منخفضة التكلفة التي يجب أن تناسب احتياجات سوق التعليم.
ولم تعلن الشركة أي تفاصيل أخرى حول الجهاز، لكن الجهاز الذي ستطلقه شركة "أبل" يعمل بنفس نظام الكمبيوتر المحمول "MacBook" الشهير، الذي يصل سعره إلى ألف دولار 17 ألف جنيه، وسيكون هذا الجهاز جاهزًا لإزاحة الستار عنه في هذا الأسبوع.
وعلى الرغم من أن جهاز "iPad" الجديد هو على الأرجح القطعة المهمة الوحيدة التي سنراها في الحدث الذي سيقام من أجل التعليم، فإن "أبل" الأمريكية ستطلق برنامجًا جديدًا متعلقًا بالتعليم، وربما نسخة جديدة من "iBooks" معاد تصميمها.
إطلاق "أبل" لهذا الجهاز، يوم الثلاثاء القادم، يعتبر بمثابة رهان، حيث أطلقت الشركة الجيل الخامس من "iPad" قبل عام بالضبط، في 24 مارس 2017.
وكانت "أبل" أعلنت عن هذا الجهاز في العام المضي، ولكن لم يحدد بالضبط متى ستطلقه.
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