بالفيديو| تعرف على أول من أطلق كلمة "مُزّة" في مصر.. عمرها 64 عاما

مع بداية الألفينات انتشرت كلمة "مُزة" في المجتمع المصري، بصورة لافتة للنظر، حيث يرددها الشباب أثناء وصف أو معاكسة الفتيات.

هذه الكلمة التي أصبحت جزءًا أصيلاً من حواراتنا اليومية، يختلف البعض على معناها بين كونها كلمة مسيئة وبين أنها مجرد كلمة تشير إلى استحسان شكل الفتاة.

لا يعرف أحدًا المعنى الأصلي لكلمة "مُزة" حتى وقتنا هذا، أول متى أطلقت لأول مرة في المجتمع المصري.

ولكن يبدو أن الكلمة أطلقت لأول مرة على نطاق واسع، في عام 1954، أي قبل 64 عامًا من الآن، على لسان الفنان عبدالفتاح القصري.

ردد "القصري" مصطلح "مُزز"، في أحد مشاهد فيلم "حرام عليك"، وهو فيلم مصري إنتاج سنة 1954 مقتبس عن قصة المستذئب وفرانكشتاين، بطولة إسماعيل يس، عبد الفتاح القصري، استيفان روستي، ولولا صدقي، ومحمد صبيح.

تدور قصة الفيلم حول إسماعيل وعبد الفتاح، يعملا بمحل لبيع الآثار، يحضرا صندوق به إحدى المومياوات، حيث يراقبهما رجل يدعي أنه عالم آثار، وأنه قادر على إحياء المومياء، له ابنة أخ مخطوبة لأحد الأطباء، يسخره هذا الرجل ليستخرج مخ أحد الأحياء، كي يضعه في المومياء، ليكون إسماعيل هو الضحية، وتتصاعد الأحداث.

وفي أحد المشاهد يدخل "القصري" على إسماعيل ياسين، مرتديًا قناع مخيف، أثار رعب "سُمعة"، قبل أن يكشف "عبدالفتاح" عن نفسه، ويقول له: "يا عبيط دي هدوم تنكرية عشان أهيس مع المزز في الحفلة ولا من شاف ولا من دري".