"كابتن أمريكا" يعلن نبأ حزين لمحبيه

أعلن الممثل الأمريكي كريس إيفانز عن نبأ حزين لكل جمهوره، اعتزاله تجسيد شخصية البطل الخارق "كابتن أمريكا"، المستوحاة عن قصص "مارفل" الهزلية.

نقلت مجلة "هوليوود ريبورتر" عن صحيفة "ذا نيويورك تايمز"، تأكيد كريس إيفانز لها بأنه لن يقدم شخصية "كابتن أمريكا" من جديد، وأن آخر ظهور له في الشخصية سيكون في أحدث أجزاء فيلم "أفنجرز"، المطروح في السينمات خلال شهر أبريل المقبل.

وبرر إيفانز (36 عاما) اعتزاله "كابتن أمريكا"، بأنه يرغب في الامتناع عن تقديمه، قبل أن تبادر شركة الإنتاج في إبعاده.

كان أول ظهور لكريس إيفانز في شخصية "كابتن أمريكا" على شاشة السينما، عام 2011، عندما لعب بطولة "Captain America: The First Avenger"، لينجح من خلاله في إحياء واحد من أكثر أبطال قصص "مارفل" المصورة شعبية بين الأطفال والبالغين على حد سواء.

وبعد نجاح إيفانز في فيلم "Captain America: The First Avenger"، أعاد تقديم "كابتن أمريكا" في خمسة أفلام، منها جزئين عنه، وثلاثة أجزاء من أفلام "أفنجرز"، بالإضافة إلى ظهوره الشرفي بالشخصية في أفلام "Thor: The Dark World" من إنتاج عام 2013، و"Spider-man: Homecoming" في 2017.

وتدور فكرة "كابتن أمريكا" حول الشاب الأمريكي "ستيف روجرز"، الذي كان يعاني من ربو وجسد نحيل، ويوافق على الخضوع لتجربة علمية لتقوية جسده، من أجل المشاركة في جيش بلاده خلال الحرب العالمية الثانية، ولكن يتم تجميده مدة 60 عاما بفعل حادث، ويفيق في الوقت الراهن، ليشارك في تأسيس فريق "أفنجرز".