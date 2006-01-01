قالت كارين مكدوجال عارضة أزياء مجلة بلاي بوي السابقة، التي تزعم أنها كانت على علاقة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنها كانت تربطها علاقة حب بالرئيس الأمريكيـ، موضحة أن علاقتها بترامب استمرت لمدة عشرة شهور بدأت في عام 2006، بحسب موقع وكالة أنباء "رويترز".

وقالت مكدوجال إنها تتحدث علنا لأنها تريد مشاركة قصتها لأن الجميع يتحدثون عنها، مضيفة إنها قابلت ترامب في قصر مؤسس بلاي بوي أثناء تصوير برنامج تلفزيون الواقع (سيليبريتي أبرينتيس) الذي لعب فيه ترامب دور البطولة، فشعرت بانجذاب إليه فهو رجل وسيم أحببت شخصيته الآسرة.

وردا على سؤال بشأن ما إذا كان ترامب باح لها بحبه قالت مكدوجال خلال المقابلة "طوال الوقت كان دائما يخبرني بذلك"، وعندما سئلت إن كانت تعتقدت أن هذا سيؤدي إلى زواج قالت "ربما".

وأوضحت أنها مارست الجنس مع ترامب عشرات المرات بعد أن بدأت العلاقة في لوس انجلوس في يونيو حزيران 2006، بعد فترة قصيرة من ولادة ابنه بارون من زوجته ميلانيا.

وذكرت أنها رافقت ترامب في ملاعب الجولف المملوكة له في كاليفورنيا ونيوجيرزي وذهبت معه إلى شقته العائلية في برج ترامب في مدينة نيويورك، عن طريق المدخل الخلفي.

وتابعت أنها التقت ميلانيا في القصر في حفل بمناسبة عرض المسلسل حيث نشرت (سي.إن.إن) صورة لمكدوجال وترامب وميلانيا وإيفانكا ابنة ترامب وعارضات بالمجلة.

وأوضحت أن علاقتهما انتهت في أبريل نيسان عام 2007، ووجهت رسالة التي ميلانيا ترامب قالت فيها "آسفة لم أكن لأريد أن يحدث هذا لي".

ومن جانبه قال البيت الأبيض إن ترامب ينفي أنه كان على علاقة بمكدوجال.

وتعد هذه أول مقابلة مع مكدوجال منذ أن رفعت دعوى ضد شركة أمريكان ميديا، التي تملك صحيفة ذا ناشونال إنكوايرر، في الأسبوع الحالي لفسخ اتفاق يمنح الشركة الحقوق الحصرية لقصتها بشأن العلاقة المزعومة.

وقالت مجلة نيويوركر في فبراير شباط إن ترامب كان على علاقة بمكدوجال وفي نفس الوقت كان على علاقة بممثلة أفلام إباحية وإن صحيفة ذا ناشونال إنكوايرر دفعت للعارضة 150 ألف دولار لمنع نشر قصتها.