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بسبب "الحمام" معلم يخنق تلميذا في مدرسة بدبي

منذ 38 دقيقة
أرشيفية

أرشيفية

كتب: رحاب عبدالراضي

في واقعة صادمة، أقدم معلم في إحدى المدارس الخاصة في دبي على خنق تلميذ بعد مشاجرة حول "دخول الحمام".

وأنهت المدرسة المعنية خدمات المعلم، بعد اعتدائه على طالب في الصف السابع، نتج عن ذلك خدوش في وجه الطالب، وإصابته بحالة من الغثيان والاضطراب النفسي، حسب التقرير الطبي لعيادة المدرس، بحسب مأ أوردت صحف محلية.

وبعد التحقيقات في الحادث الذي وقع في 27 فبراير، تم إلغاء إقامة المعلم، وتسفيره خارج الدولة، فيما تابع الطالب المعتدى عليه دراسته بشكل عادي.

من جهتها، قالت والدة الطالب، إنها تلقت اتصالاً من والدة طالب مع ابنها في الصف، أخبرتها فيه بتعرض ابنها لاعتداء من قبل معلمه، فتوجهت إلى المدرسة، ووجدت ابنها في العيادة المدرسية، في حالة من الانهيار، وعندما سألت مسؤولة العيادة عن حالته، ذكرت أنه في حالة اضطراب، وغثيان، فضلاً عن بعض الخدوش على وجهه، من آثار العنف الذي تعرّض له، مضيفة "سلّمتني المدرسة تقريراً طبياً يوضح حالة ابني"، بحسب ما أوردت صحيفة الإمارات اليوم.

وفي نفس السياق، قالت أم طالبة تدرس مع التلميذ المعتدى عليه في الصف نفسه: "أخبرتني ابنتي التي وصلت منهارة في ذلك اليوم، بأن زميلها طلب من المعلم السماح له بالذهاب إلى دورة المياه، لكن الأخير رفض، فحاول الطالب فتح الباب دون إذن المعلم، لأنه لم يستطع أن يتمكن من السيطرة على نفسه، وعندما أمسك المعلم بيد الطالب، حاول الأخير إزاحتها، حتى يتمكن من الخروج، إلا أن المعلم خنقه وضغط بقوة على عنقه، ثم ركض بعض الطلبة والمعلمين إلى الصف لإبعاد المعلم عن الطالب".

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