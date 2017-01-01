ماكرون وميركل وماي
خيم الظلام أثناء اجتماع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في لقاء خاص خلال قمة في بروكسل، أمس الخميس، بحسب "رويترز".
كانت ماي تواجه المصورين وهي تقف وسط ماكرون وميركل قبل محادثات في الجناح البريطاني بمبنى المجلس الأوروبي، ويبدو أن شخصا ما استند على مفتاح للكهرباء لتغرق القاعة في الظلام.
وسُمع صوت الرئيس الفرنسي المعروف بميوله الموسيقية وهو يغني "عيد ميلاد سعيد"، في رد فعل طريف محاولا تلطيف الأجواء، لكن لم تقدم بالطبع أي كعكات مضاءة بالشموع، بل أعيدت الإضاءة وطُلب من وسائل الإعلام المغادرة.
وبدا التجهم على وجوه الزعماء الثلاثة في أثناء استعدادهم لمناقشة طلب ماي للدعم من الاتحاد الأوروبي بعد اتهامها لروسيا بالمسؤولية عن هجوم بغاز أعصاب على جاسوس روسي سابق في انجلترا.
"ماما زمانها جاية، جاية بعد شوية، جايبة لعب وحاجات، جايبة معاها شنطة، فيها وزة وبطة، بتقول واك واك واك"، واحدة من أشهر أغاني الأطفال التي قدمها الفنان الراحل...
"كونتسية الدم".. لقب أطلق على إليزبيث باثوري، بسبب جرائمها التي كانت تفعلها من أجل حصولها على الدم، والتي يُقال أنه بسببها صارت فكرة أفلام مصاصي الدماء.
أحد وكلاء "كريم" يكشف لـ"الوطن" سبب توقف التطبيق
اشتكى عدد من مستخدمي تطبيق "كريم" من توقف خدمات التطبيق، في مصر، وذلك بعد أيام من إصدار محكمة القضاء الإداري، قرارًا بإيقاف نشاط الشركة داخل محافظات الجمهورية.
عرض الإعلامي معتز عبد الفتاح، فيديو لطفل إنجليزي يسجد بعد إحرازه هدفا تقليدا للاعب المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي.
تعليقات الفيسبوك