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بالفيديو| ماكرون يغني لأنجيلا ميركل وتريزا ماي: عيد ميلاد سعيد

اليوم AM 11:41
ماكرون وميركل وماي

ماكرون وميركل وماي

كتب: وكالات

خيم الظلام أثناء اجتماع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في لقاء خاص خلال قمة في بروكسل، أمس الخميس، بحسب "رويترز".

كانت ماي تواجه المصورين وهي تقف وسط ماكرون وميركل قبل محادثات في الجناح البريطاني بمبنى المجلس الأوروبي، ويبدو أن شخصا ما استند على مفتاح للكهرباء لتغرق القاعة في الظلام.

وسُمع صوت الرئيس الفرنسي المعروف بميوله الموسيقية وهو يغني "عيد ميلاد سعيد"، في رد فعل طريف محاولا تلطيف الأجواء، لكن لم تقدم بالطبع أي كعكات مضاءة بالشموع، بل أعيدت الإضاءة وطُلب من وسائل الإعلام المغادرة.

وبدا التجهم على وجوه الزعماء الثلاثة في أثناء استعدادهم لمناقشة طلب ماي للدعم من الاتحاد الأوروبي بعد اتهامها لروسيا بالمسؤولية عن هجوم بغاز أعصاب على جاسوس روسي سابق في انجلترا.

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