صورة| زملكاوي يقرر تشجيع الأهلي: "كنت في غيبوبة"

النادي الأهلي
تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لمواطن يحمل اسم "محمد عاشور علي محمد"، يحمل لوحة ورقية، يعلن فيها قراره بتغيير انتمائه من تشجيع نادي الزمالك إلى غريمه التقليدي النادي الأهلي.
وكُتب في اللوحة التي يحملها الشخص الظاهر في الصورة: "أقر أنا محمد عاشور علي عاشور، بأنني قد تم تغيير انتمائي من النادي الزمالك إلى النادي الأهلي العظيم، وأنا في كامل قواي العقلية، وأنني كنت في غيبوبة تامة".
وتوج النادي الأهلي بلقب الدوري المصري، للمرة الـ 40 في تاريخه، يوم 12 مارس الجاري، عقب نهاية مباراة المصري والإنتاج الحربي بالتعادل السلبي في إطار مباريات الجولة الـ 29 من الدوري المصري.
بعد تعادل المصري أقرب منافسين الأهلي، وصل إلى النقطة 49 من 26 مباراة، بينما يتصدر الأهلي الجدول برصيد 75 نقطة.
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