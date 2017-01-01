محكمة تقضي بإعادة رخصة قيادة لسائق "ميت"

صورة أرشيفية
قضت محكمة رومانية، الخميس، بإعادة رخصة قيادة لرجل مات العام الماضي، بعد أن ألغت قرار حظر السلطات لرخصته.
ونقلت وكالة "أسوشيتدبرس"، عن المحكمة في مدينة لاسي بشمال البلاد تأكيدها حكما سابقا بوجوب حصول فاليريان فاسيليو على رخصة قيادته مرة أخرى، وأن تعوضه السلطات عن غرامة دفعها بسبب السرعة.
وكانت السلطات سحبت رخصة فاسيليو وغرمته بسبب السرعة، في مارس 2017، لكنه استأنف على العقوبة في المحكمة، وفاز بحكم مؤقت، طعنت عليه الشرطة.
لكن فاسيليو مات في أكتوبر قبل أن يكون الحكم نهائيا.
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