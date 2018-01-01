ماذا كتب على دعوات زفاف الأمير هاري وميجان ماركل؟

أعلن قصر كنستجتون، اليوم، عن بدء طبع دعوات حفل زفاف نجل ولي عهد بريطانيا، الأمير هاري والممثلة الأمريكية ميجان ماركل.

وبحسب صحيفة "تلجراف" البريطانية، فقد تم طبع 600 دعوة زفاف، حتى الآن، من بينها 200 للأصدقاء المقربين للأمير هاري وميجان، والذين سيحضرون معهما حفلا خاصا، سيقام في منزل فرغمور، بعد انتهاء مراسم زفافهما الرسمية.

وتشمل الدعوات المطبوعة أفرادا من العائلة الملكية البريطانية، ووالدي ميجان ماركل، وأصدقاء العروسين.

وذكر الحساب الرسمي لقصر كنسنجتون، أن دعوات زفاف الأمير هاري وميجان ماركل طبعت بواسطة دار نشر "بارنارد ووستوود"، التي تولت طباعة العديد من الأمور الملكية وتجليد الكتب للملكة إليزابيث ملكة بريطانيا منذ عام 1985.

ووفقا لقصر كنسنجتون، فإن الدعوات طبعت بواسطة حبر من أمريكا، وتم طباعتها باللون الذهبي والأسود.

وجاء نص دعوات زفاف الأمير هاري وميجان ماركل كالتالي: "إنه لمن سرور صاحب السمو الملكي أمير ويلز، أن يرافقه (فلان) في حفل زفاف صاحب السمو الملكي الأمير هنري من ويلز والسيدة ميجان ماركل في كنيسة سانت جورج، بقلعة وندسور، يوم السبت 19 مايو 2018 في تمام الساعة 12 ظهرا، والذي سيليه حفل استقبال في قلعة وندسور".