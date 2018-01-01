عودة تطبيق "كريم" للعمل مرة أخرى

تطبيق كريم
عاد تطبيق "كريم" للعمل بصورة طبيعية، عقب توقفه لعدة ساعات، بسبب عطل في نظام عمل الشركة داخل مصر، بحسب ما أكده علي فؤاد، أحد الوكلاء الرسميين التابعين للشركة، في تصريحات لـ"الوطن".
شدد "فؤاد" في الوقت ذاته، على أن التوقف ليس له علاقة بقرار المحكمة الإدارية العليا، الصادر الثلاثاء الماضي، والذي ينص على توقف نشاط شركتي "أوبر" و"كريم"، ومثيلاتها لتشغيل السيارات، وفقا لنظام "الأبليكشن" أو غيرها من التطبيقات الإلكترونية التي تستخدم، نظام التتبع GPS.
وكانت محكمة القضاء الإداري قد تلقت دعاوى قضائية من عدد من سائقي التاكسي في مصر، يتضررون من عمل شركات أوبر وكريم، بالمخالفة لقانون المرور.
واستجابت المحكمة في جلستها، وألزمت كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزراء المالية والداخلية والنقل والاتصالات، بوقف نشاط الشركتين في مصر.
يذكر أن الدعوى القضائية حملت رقم 33744 لسنة 71 قضائية، واختصمت كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، ووزير النقل، ووزير المالية، ووزير الاستثمار ووزير الدولة للتنمية المحلية، ومدير الإدارة العامة للمرور، والهيئة العامة للاستثمار والممثل القانوني لشركتى أوبر وكريم.
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