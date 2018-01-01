مشروب من 3 مكونات يقي من السرطان

أكد موقع "Healthy food tricks" أنه يمكن الوقاية من مرض السرطان بتناول مشروب صحى مكون من السبانخ والزنجبيل والتوت، موضحًا أن هذا المشروب يؤدي أيضًا إلى حرق الدهون المخزنة في الجسم.

وذكر الموقع، المتخصص في الأغذية الصحية، أنه يجب تناول هذا المشروب يوميا عند الاستيقاظ صباحا، حتى يوازن حموضة الجسم، مشيرًا إلى أن جسم الإنسان يطلق أحماضًا كثيرة خلال النوم، لذا يجب تنشيط الجسم وموازنة أحماضه بهذا المشروب الصحى.

وعن طريقة تحضير هذا المشروب أوضح أنه يتكون من 2 كوب سبانخ مقطعة، شريحة من الزنجبيل، ربع كوب توت، ويتم تحضيره بخلط جميع المكونات بعد أن تبشر الزنجبيل ونضيف عليه بعض الماء لتخفيفه، ويتم تجهيز كمية كبيرة من العصير والاحتفاظ به في الثلاجة لتناوله يوميًا في الصباح.