أوباما يحصل على 290 ألف دولار مقابل إلقاء محاضرة

أضاف الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما لرصيده 290 ألف دولار مقابل محاضرة سيلقيها خلال زيارته الحالية لنيوزيلندا، والتي تستغرق 3 أيام، بحسب "أسوشيتد برس".

وإلى جانب المحاضرة، انتهز الرئيس الأمريكي فرصة لقائه برئيسة حكومة نيوزيلاندا جاسيندا أرديرن، وأسدى لها بنصائح في تربية الأطفال، لاسيما أنها تتأهب لوضع طفلها الأول في شهر يونيو المقبل، وجاءت نصائحه ردًا على أسئلة مباشرة من أرديرن، التي رأت أن أوباما يتمتع بخبرة في تربية الأطفال، اكتسبها من تربية ابنتيه ساشا وميليا.

وإلى جانب لقاء رئيس وزراء نيوزيلندا "الحامل"، التقى أوباما خلال زيارة العاصمة أوكلاند رئيس الوزراء السابق جون كي، وشاركه لعب الغولف.

ونقلت الوكالة الأمريكية عن رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن قولها: "سألت أوباما عن أبوته لأبناءه، وأسدى بنصائح لن أنساها أبدًا، بالإضافة إلى ذلك تحدثت معه حول قضية التغير المناخي، وإشكالية ضلوع الشباب في العمل السياسي".

ومن المقرر وفقًا لـ"أسوشيتد برس" أن يلقي أوباما محاضرته بعيدًا عن الإعلام، أو على حد تعبير الوكالة "خلف أبواب مغلقة"، فضلًا عن أنه لم يُدرَج على جدول الأعمال خلال الأيام الثلاثة أي لقاءات مع وسائل إعلامية أو صحفية.