آخر الأخبار

عودة تطبيق "كريم" للعمل مرة أخرى

عودة تطبيق "كريم" للعمل مرة أخرى

مشروب من 3 مكونات يقي من السرطان

مشروب من 3 مكونات يقي من السرطان

أوباما يحصل على 290 ألف دولار مقابل إلقاء محاضرة

أوباما يحصل على 290 ألف دولار مقابل إلقاء محاضرة

الأرض تهتز في الجزائر 120 مرة شهريا.. كيف ذلك؟

الأرض تهتز في الجزائر 120 مرة شهريا.. كيف ذلك؟

أوباما يحصل على 290 ألف دولار مقابل إلقاء محاضرة

منذ 58 دقيقة
باراك أوباما

باراك أوباما

كتب: وكالات

أضاف الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما لرصيده 290 ألف دولار مقابل محاضرة سيلقيها خلال زيارته الحالية لنيوزيلندا، والتي تستغرق 3 أيام، بحسب "أسوشيتد برس".

وإلى جانب المحاضرة، انتهز الرئيس الأمريكي فرصة لقائه برئيسة حكومة نيوزيلاندا جاسيندا أرديرن، وأسدى لها بنصائح في تربية الأطفال، لاسيما أنها تتأهب لوضع طفلها الأول في شهر يونيو المقبل، وجاءت نصائحه ردًا على أسئلة مباشرة من أرديرن، التي رأت أن أوباما يتمتع بخبرة في تربية الأطفال، اكتسبها من تربية ابنتيه ساشا وميليا.

وإلى جانب لقاء رئيس وزراء نيوزيلندا "الحامل"، التقى أوباما خلال زيارة العاصمة أوكلاند رئيس الوزراء السابق جون كي، وشاركه لعب الغولف.

ونقلت الوكالة الأمريكية عن رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن قولها: "سألت أوباما عن أبوته لأبناءه، وأسدى بنصائح لن أنساها أبدًا، بالإضافة إلى ذلك تحدثت معه حول قضية التغير المناخي، وإشكالية ضلوع الشباب في العمل السياسي".

ومن المقرر وفقًا لـ"أسوشيتد برس" أن يلقي أوباما محاضرته بعيدًا عن الإعلام، أو على حد تعبير الوكالة "خلف أبواب مغلقة"، فضلًا عن أنه لم يُدرَج على جدول الأعمال خلال الأيام الثلاثة أي لقاءات مع وسائل إعلامية أو صحفية. 

أخبار متعلقة

هل يصبح أوباما كاتب برامج؟

هل يصبح أوباما كاتب برامج؟

رسالة لـ أوباما تتسب في تعطل "جوجل"

رسالة لـ أوباما تتسب في تعطل "جوجل"

ترامب يهاجم أوباما في قضية التدخل الروسي

ترامب يهاجم أوباما في قضية التدخل الروسي

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

بالفيديو| لحظة افتراس حوت لدولفين

بالفيديو| لحظة افتراس حوت لدولفين

تداول النشطاء من محبي الحيوانات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو نشره فريق من الباحثين يوضح لحظة افتراس حوت قاتل لدولفين قبالة ساحل ناميبيا

بالفيديو| قبل ساندرا نشأت.. 23 إعلاميا حاوروا "السيسي"

بالفيديو| قبل ساندرا نشأت.. 23 إعلاميا حاوروا "السيسي"

تعرض القنوات المصرية، مساء اليوم الثلاثاء، الحلقة التلفزيونية "رئيس وشعب 2018"، الذي كشفت المخرجة ساندرا نشأت عن البرومو الخاص بها الخميس الماضي، ويظهر فيه الرئ

بعد نفوق آخر ذكر من السلالة.. 10 معلومات عن وحيد القرن الأبيض الشمالي

بعد نفوق آخر ذكر من السلالة.. 10 معلومات عن وحيد القرن الأبيض الشمالي

أعلنت محمية "أُل بيجيتا" الكينية، عن أن آخر ذكر في العالم من حيوان وحيد القرن الأبيض الشمالي نفق، لتتبقى أنثيان فقط من سلالته على قيد الحياة في العالم.

بالصور| حيوانات انقرضت من العالم لم نسمع عنها

بالصور| حيوانات انقرضت من العالم لم نسمع عنها

بالصور| حيوانات انقرضت من العالم لم نسمع عنها

طفل "ماما زمانها جاية" بعد 62 عاما: "أمي توفيت وأنا ابن أيام وفوزي رباني"

طفل "ماما زمانها جاية" بعد 62 عاما: "أمي توفيت وأنا ابن أيام وفوزي رباني"

"ماما زمانها جاية، جاية بعد شوية، جايبة لعب وحاجات، جايبة معاها شنطة، فيها وزة وبطة، بتقول واك واك واك"، واحدة من أشهر أغاني الأطفال التي قدمها الفنان الراحل...