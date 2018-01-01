دراسة تحذر.. العصائر قد تعرضك لخطر الموت بالأمراض القلبية

صورة أرشيفية
حذرت دراسة قام بها عدد من العلماء في الولايات المتحدة الأمريكية، الأشخاص الذين يشربون أكثر من 680 جرام من العصائر في اليوم.
وقالت الدراسة، إن هؤلاء الأشخاص معرضين للموت بسبب الأمراض القلبية أكثر بمرتين من الأشخاص الذين يشربون أقل من 200 جرام يوميًا من العصائر.
أكدت الدكتورة جين أوشيل، التي قادت الدراسة، أن النتائج أظهرت أنه من الضروري عدم الإفراط وتخفيف شرب العصائر السكرية.
وتابعت: "الدراسة تخص المشروبات فقط وليس لها علاقة بالمأكولات التي تحوي معدلات مرتفعة من السكر".
وجرت الدراسة على أكثر من 17.9 ألف شخص على مدار 6 سنوات.
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