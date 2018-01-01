آخر الأخبار

بالفيديو| شقيقها الأصغر يهديها سيارة أحلامها .. "تقديرا لها"

بالفيديو| شقيقها الأصغر يهديها سيارة أحلامها .. "تقديرا لها"

بعد 62 عاما.. "الوطن" تنشر أول صور لطفل أغنية "ماما زمانها جاية"

بعد 62 عاما.. "الوطن" تنشر أول صور لطفل أغنية "ماما زمانها جاية"

بالفيديو| كلب يتعلق بظهر صاحبه للحاق بعربة مزلجة.. "خطة منتهى الذكاء"

بالفيديو| كلب يتعلق بظهر صاحبه للحاق بعربة مزلجة.. "خطة منتهى الذكاء"

بالفيديو| مصور يحول عاشقين من مشردين إلى "موديل".."الحب يغير كل شيء"

بالفيديو| مصور يحول عاشقين من مشردين إلى "موديل".."الحب يغير كل شيء"

بلاي ليست| في يومها العالمي.. "الميه تروي العطشان"

منذ 51 دقيقة
الاحتفال باليوم العالمي للمياه يتم في 22 من مارس كل عام

الاحتفال باليوم العالمي للمياه يتم في 22 من مارس كل عام

كتب: الوطن

"الطبيعة لأجل المياه"، الشعار الذي رفعته الأمم المتحدة هذا العام، في اليوم العالمي للمياه، حيث تهدف إلى كيفية استخدام الطبيعة للتصدي لتحديات القرن الـ21، فالأضرار البيئة مرتبطة بتغير المناخ، وهي الأزمة الأكبر المتصلة بالمياه، وهناك فيضانات وجفاف وتلوث مائي في كل أرجاء العالم، وما يزيد من سوء تلك الأزمات تدهور المناطق الخضراء والتربة والأنهار والبحيرات.

"70% منها تبقى الأرض متوزانة ومثلها أجسام البشر"، فخصصت لها الأمم المتحدة يومًا يحتفل به العالم، عام 1992، ليكون في الـ22 من مارس، للتوعية بأهيمتها، والتوعية بالحفاظ عليها عن طريق نشر المواد الوثائقية وتوزيعها، وتنظيم مؤتمرات واجتماعات مائدة مستديمة وحلقات دراسية ومعارض بشأن حفظ وتنمية موارد المياه وتنفيذ توصيات جدول أعمال القرن 21.

تقدم "الوطن" أغاني ارتبطت كلماتها بالماء:

- مها صبري- البحر بيضحك ليه

- عبدالحليم حافظ - رسالة من تحت الماء

 

- عمر خيرت - جحيم تحت الماء:

- مارسيل خليفة - يجرحني الماء:

- إسكندرية الصبيّة - حنان ماضي:

- بين شطين - محمد قنديل:

- الميه تروي العطشان - محمد عبدالوهاب:

- محمد منير - حارة السقايين:

- بحب اتنين سوا المية والهوا - ليلى مراد:

- نقطة ماية - صلاح جاهين:

 

- المطربة نادرة أمين وغنت العديد من قصائد خليل مطران، والعقاد، وابن الفارض، في أوائل القرن الـ20، درست العزف على العود على يد يوسف عمران وتعلمت غناء الموشحات، ثم غنت فى حفلة عامة على مسرح رمسيس فى أوائل الثلاثينيات، وفى 1932، قامت ببطولة فيلم أنشودة الفؤاد أمام جورج أبيض، ومن أغانيها، التي ارتبطت بالماء، أغنية "فضفض الماء يا قمر و انقش النور في الحجر"، من كلمات الكاتب عباس العقاد.

-

أخبار متعلقة

بلاي ليست| أغاني مجنونة للأم في عيدها

بلاي ليست| أغاني مجنونة للأم في عيدها

بلاي ليست| أغاني سيد درويش الوطنية بنكهة "تحيا مصر"

بلاي ليست| أغاني سيد درويش الوطنية بنكهة "تحيا مصر"

بلاي ليست| في ذكرى ميلاده.. أشهر أغنيات إيمان البحر درويش

بلاي ليست| في ذكرى ميلاده.. أشهر أغنيات إيمان البحر درويش

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

بالفيديو| لحظة افتراس حوت لدولفين

بالفيديو| لحظة افتراس حوت لدولفين

تداول النشطاء من محبي الحيوانات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو نشره فريق من الباحثين يوضح لحظة افتراس حوت قاتل لدولفين قبالة ساحل ناميبيا

بالفيديو| قبل ساندرا نشأت.. 23 إعلاميا حاوروا "السيسي"

بالفيديو| قبل ساندرا نشأت.. 23 إعلاميا حاوروا "السيسي"

تعرض القنوات المصرية، مساء اليوم الثلاثاء، الحلقة التلفزيونية "رئيس وشعب 2018"، الذي كشفت المخرجة ساندرا نشأت عن البرومو الخاص بها الخميس الماضي، ويظهر فيه الرئ

بعد نفوق آخر ذكر من السلالة.. 10 معلومات عن وحيد القرن الأبيض الشمالي

بعد نفوق آخر ذكر من السلالة.. 10 معلومات عن وحيد القرن الأبيض الشمالي

أعلنت محمية "أُل بيجيتا" الكينية، عن أن آخر ذكر في العالم من حيوان وحيد القرن الأبيض الشمالي نفق، لتتبقى أنثيان فقط من سلالته على قيد الحياة في العالم.

بالصور| حيوانات انقرضت من العالم لم نسمع عنها

بالصور| حيوانات انقرضت من العالم لم نسمع عنها

بالصور| حيوانات انقرضت من العالم لم نسمع عنها

طفل "ماما زمانها جاية" بعد 62 عاما: "أمي توفيت وأنا ابن أيام وفوزي رباني"

طفل "ماما زمانها جاية" بعد 62 عاما: "أمي توفيت وأنا ابن أيام وفوزي رباني"

"ماما زمانها جاية، جاية بعد شوية، جايبة لعب وحاجات، جايبة معاها شنطة، فيها وزة وبطة، بتقول واك واك واك"، واحدة من أشهر أغاني الأطفال التي قدمها الفنان الراحل...