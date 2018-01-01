بلاي ليست| في يومها العالمي.. "الميه تروي العطشان"

"الطبيعة لأجل المياه"، الشعار الذي رفعته الأمم المتحدة هذا العام، في اليوم العالمي للمياه، حيث تهدف إلى كيفية استخدام الطبيعة للتصدي لتحديات القرن الـ21، فالأضرار البيئة مرتبطة بتغير المناخ، وهي الأزمة الأكبر المتصلة بالمياه، وهناك فيضانات وجفاف وتلوث مائي في كل أرجاء العالم، وما يزيد من سوء تلك الأزمات تدهور المناطق الخضراء والتربة والأنهار والبحيرات.

"70% منها تبقى الأرض متوزانة ومثلها أجسام البشر"، فخصصت لها الأمم المتحدة يومًا يحتفل به العالم، عام 1992، ليكون في الـ22 من مارس، للتوعية بأهيمتها، والتوعية بالحفاظ عليها عن طريق نشر المواد الوثائقية وتوزيعها، وتنظيم مؤتمرات واجتماعات مائدة مستديمة وحلقات دراسية ومعارض بشأن حفظ وتنمية موارد المياه وتنفيذ توصيات جدول أعمال القرن 21.

تقدم "الوطن" أغاني ارتبطت كلماتها بالماء:

- مها صبري- البحر بيضحك ليه

- عبدالحليم حافظ - رسالة من تحت الماء

- عمر خيرت - جحيم تحت الماء:

- مارسيل خليفة - يجرحني الماء:

- إسكندرية الصبيّة - حنان ماضي:

- بين شطين - محمد قنديل:

- الميه تروي العطشان - محمد عبدالوهاب:

- محمد منير - حارة السقايين:

- بحب اتنين سوا المية والهوا - ليلى مراد:

- نقطة ماية - صلاح جاهين:

- المطربة نادرة أمين وغنت العديد من قصائد خليل مطران، والعقاد، وابن الفارض، في أوائل القرن الـ20، درست العزف على العود على يد يوسف عمران وتعلمت غناء الموشحات، ثم غنت فى حفلة عامة على مسرح رمسيس فى أوائل الثلاثينيات، وفى 1932، قامت ببطولة فيلم أنشودة الفؤاد أمام جورج أبيض، ومن أغانيها، التي ارتبطت بالماء، أغنية "فضفض الماء يا قمر و انقش النور في الحجر"، من كلمات الكاتب عباس العقاد.

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