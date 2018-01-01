من برجك.. تعرف على السن المناسب للزواج
وفقا للخبراء، لكل برج صفات محددة تجتمع على مرحلة عمرية معينة تكون هي الأنسب لخوض تجربة الزواج، وإن كان ذلك لا يعني بالضرورة فشل الزواج إن لم يحدث في هذا العمر، إلا أن الظروف النفسية تكون أكثر ملاءمة فيه.
نقلت "سبوتنيك" الروسية، عن موقع "powerofpositivity"، رأي خبراء الأبراج في أفضل مرحلة عمرية ينبغي الزواج فيها بحسب كل برج على حدة.
برج الحمل (21 مارس — 19 أبريل)
يفضل مواليد برج الحمل العيش برفقة شريك في مختلف مراحل حياته، رغم أنهم في نفس الوقت لا يحبون أن يؤثر ذلك الشريك على استقلاليتهم، وأنسب عمر لزواج مواليد برج الحمل بداية سن العشرينات.
برج الثور (20 أبريل — 20 مايو)
تعد الحياة الأسرية الهادئة والحب والزواج أحد أهم أهداف مواليد برج الثور في الحياة، لذا يناسبه تحقيق خطوة الزواج في منتصف سن العشرينات.
برج الجوزاء (21 مايو — 21 يونيو)
يرغب مواليد برج الجوزاء في الحب الذي يتجاوز أحلامهم الرومانسية، وقد يستغرق البحث عن توأم روحهم سنوات، ما يجعلهم يفضلون الزواج في منتصف الثلاثينات.
برج السرطان (22 يونيو — 22 يوليو)
يتمتع أغلب مواليد برج السرطان بشخصية محبوبة، إلا أن شريكهم ينجذب لهم في بداية الثلاثينات أكثر من أي مرحلة أخرى.
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