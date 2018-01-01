مدرسة إعدادية في كوريا تربي الدجاج لتغذية تلاميذها الرياضيين
أجبرت السلطات في كوريا الجنوبية مدرسة إعدادية في مقاطعة تشونج تشيونج الشمالية على نقل 17 دجاجة من حرمها، لأن المدرسة أخفقت في إبلاغ السلطات المعنية عن الطيور.
ووفقا لمكتب التعليم الإقليمي، فقد عثر المفتشون على حظيرة لتربية الدجاج مساحتها 14 مترا في خلفية قاعة كبيرة للاجتماعات بالمدرسة، كانت المدرسة قد أقامتها لتوفير الغذاء الصحي لتلاميذها الذين يمارسون الرياضة.
ولكن وفقا لقانون تربية المواشي والطيور، يجب على الناس والمنظمات إبلاغ المكتب الإقليمي إذا كانوا يريدون تربية الماشية في مساحة لا تزيد على عشرة أمتار مربعة، ولكن المدرسة لم تخبر السلطات بذلك.
وذكر مسؤول مكتب التعليم، وفقا لموقع صحيفة "ذا كوريا تايمز"، أنه من المفهوم تماما أن المدرسة تحاول أن تفعل الشيء الصحيح لطلابها، قائلا: " لكن من الواضح أن هذا يعد انتهاكا للقانون ذي الصلة، ويمكن لمثل هذه المنشأة أن تسبب الضوضاء والروائح الكريهة".
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