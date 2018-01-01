بالصور| قرد بوجه إنسان في حديقة حيوان بالصين

قرد بوجه إنسان
أبهر قرد بـ"وجه رجل" مُستخدمي وسائل الإعلام الاجتماعية في الصين هذه الأيام.
وانتشرت اللقطات للقرد صاحب المظهر الانساني على نطاق واسع حيث قال مستخدمو مواقع التواصل الإجتماعي إن العينين والفم تشبهان الكثير من البشر.
يظهر القرد الذي يقيم في حديقة حيوان في شمال شرق الصين، تعبيرًا محمومًا حين ينظر إلى الكاميرا مثل البشر تماما.
وجذبت صور القرد أكثر من 1.3 مليون مشاهدة منذ أن تم تحميلها في وقت سابق.
وأكد تشنغ كايجي، الذي زار القرد في 18 مارس، نقلا عن "ديلى ميل" أن القرد يشبه الانسان متحفظا عليه في حدائق تيانجين للحيوان، ويبدو بخير.
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