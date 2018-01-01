بالفيديو| طفل إنجليزي يقلد محمد صلاح ويسجد بعد إحرازه هدفا

عرض الإعلامي معتز عبد الفتاح، فيديو لطفل إنجليزي يسجد بعد إحرازه هدفا تقليدا للاعب المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي.

وأضاف "عبد الفتاح" خلال تقديمه برنامج "الطريق إلى الاتحادية"، المذاع عبر فضائية "أون لايف": "ده مشهد جميل، ويبعد الفكرة المنتشرة على أن كل المسلمين متطرفون، ربنا يكرمك يا صلاح، وخد بالك من نفسك، إنت من القوى الناعمة للبلد دي".