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بالفيديو| اختبارات قاسية لأحدث هواتف سامسونج

منذ 10 دقيقة
اختبارات قاسية لأحدث هواتف سامسونج

اختبارات قاسية لأحدث هواتف سامسونج

كتب: الوطن

استعرض مدونو قناة "SquareTrade" على موقع يوتيوب فيديوهات قاموا خلالها باختبارات لمتانة هاتفي سامسونج "S9 وS9+" الجديدين.

وأخضع المدونون تلك الهواتف لعدة أنواع من الاختبارات، حيث أسقوا الهواتف من ارتفاع 6 أقدام (نحو 180 سم)، وفشلت في اجتياز الاختبار بعد أن تحطم زجاج غطائها الخلفي، كما تحطم زجاجها الخلفي وواقي الشاشة عندما تعرضت للدوران في صندوق مغلق مخصص لاختبارات المتانة، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

أما الاختبار الذي أثبتت هذه الهواتف جدارتها فيه، فكان اختبار المرونة، حيث لم تنكسر أو تتأثر شاشتها بعد الضغط عليها من المنتصف باستخدام جهاز خاص، وذلك بسبب المرونة العالية لشاشات الـ AMOLED التي زودت بها.

 

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