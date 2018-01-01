تعرف على خطة "سبيس إكس" لاستيطان القمر

أقدم مؤسس شركة "The Mars Society" روبرت زوبرن، على الكشف عن نيه الشركة في إرسال بعثة "Moon Direct" التي يمكن أن تقوم بها "سبيس إكس" بغرض استيطان القمر.

وتتمثل خطة البعثة القمرية في تصميم منصة وزنها 12 طنا ستهبط على سطح القمر بعد أن تطلق من الأرض بواسطة صاروخ "فالكون هيفي"، بحيث تشكل المنصة أساس قاعدة قمرية مأهولة، مخصصة لاستقبال الناقلات الفضائية والانطلاق منها للعودة إلى الأرض، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

ومن المتوقع أن تهبط الوحدة المأهولة داخل حفرة ناجمة عن سقوط نيزك على سطح القمر، ما سيضمن استخراج موارد الماء والاستفادة من طاقة الشمس في الوقت نفسه.

كما أوضح المهندس روبرت إن إرسال المستطونين إلى القمر سيتحقق على مرحلتين: سينقل أولا صاروخ "فالكون 9" المستوطنين إلى المدار القمري على متن مركبة "Dragon V2"، ثم سينتقل رواد الفضاء إلى مركبة أخرى بوزن 8 أطنان لتنقلهم إلى القمر.

وأكد زوبرن أن شركة "سبيس إكس" تمتلك حاليا ثلاثة مكونات لبرنامج "Moon Direct" وهي: صاروخ "فالكون 9" وصاروخ "فالكون هيفي" ومركبة "Dragon V2" التي يفترض أن تقوم العام الجاري بأول رحلة فضائية. مع ذلك فمن الضروري إعداد عنصرين هامين للبعثة يتمثلان في منصة ومركبة قمريتين.