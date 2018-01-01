بالفيديو| مخلوق غريب يظهر على شواطئ أمريكا

ظهر مخلوق غريب على أحد الشواطئ الأمريكية، ويقول الخبراء أنه يشبه وحش "لوخ نيس" الأسطوري، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وذكرت الصحيفة، في تقرير لها الاثنين الماضي 19 مارس، أن هذا المخلوق الغريب، ظهر على أحد شواطئ ولاية جورجيا الأمريكية، الجمعة الماضية، مشيرة إلى أنه تم التقاط بعض الصور والفيديوهات لهذا الكائن، بينما اعتقد البعض أنه ربما يكون فقمة بحرية نافقة.

ولفتت الصحيفة إلى أن الشخص الذي التقط صوره يدعى جيف وارن، مشيرة إلى أنه قارن بين شكله وبين الوحش الأسطوري "لوخ نيس"، مشيرة إلى أن الفيديو يظهر أن هذا الكائن يمتلك عنق طويل ورأس صغير.

وقال دان أشي، مدير المؤسسة الأمريكية للأسماك والحياة البرية، إن بعض الحيتان النافقة يمكن أن تظهر مثل البلصورات البحرية عندما تتعرض أجسامها للتحلل بعد موتها.

والبلصورات البحرية هي نوع من الزواحف البحرية الضخمة، التي تعيش في المحيطات.

ويعتقد بعض الباحثين أن هناك علاقة بين الوحش الأسطوري "لوخ نيس" وبين البلصورات، معتبرين أنه يمكن أن يكون إحدى السلالات البحرية المنحدرة منها.